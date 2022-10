IN BEELD. Zussen Charlotte en Céline winnen Commerce Design Award voor prachtig geheel van concept store Boutique met schoonheidssalon Kiki en eventlocatie Maison Parazaar

Boutique in de Voorstraat 37 in het winkelwandelgebied is een concept store van eethuis Parazaar en schoonheidssalon Kiki, waar gezonde gerechtjes samengaan met natuurlijke beautyproducten. In hetzelfde pand heb je schoonheidssalon Kiki en achteraan bevindt zich ook nog eens de unieke eventlocatie Maison Parazaar. De zussen Vanfleteren sloegen voor de inrichting de handen in elkaar met designer Iris Dewitte. Ze slaagden er samen in om food en beauty te verenigen, elk in een eigen sfeer en met eigen accenten in het interieur, maar toch passend binnen een werkelijk prachtig geheel. Het overtuigde én een vakjury én het publiek.