IN BEELD. Woonzorgcentrum De Korenbloem houdt oldtimermeeting voor Vaderdag

Ex-deelnemer ‘Idool’ riskeert nog eens tien maanden cel voor diefstal in café

Gewezen ‘Idool’-deelnemer Othman A. (29) riskeert nog eens tien maanden celstraf voor het stelen van cash geld uit de kassa van een café in Kortrijk. De man werd in februari nog veroordeeld tot 20 maanden cel voor verschillende diefstallen. Othman A. zag in Kortrijk zijn kans toen de cafébaas even buiten een sigaretje ging roken.