IN BEELD. Vernieuwde Sint-Corneliuskerk huisvest voortaan buurtbib en muziekklassen

De zijbeuken bieden voortaan plaats aan de buurtbibliotheek en vier muziekklassen van het Conservatorium. Klaslokalen en bib zijn via een centrale foyer toegankelijk, die ook dienst doet als polyvalente ruimte voor lezingen en concerten of als leeszaal voor de bib. Waardevolle brandglasramen zijn gerenoveerd en voorzien van een beschermende voorzetbeglazing. Het dak kreeg nieuwe ronde ramen die daglicht binnentrekken in de centrale foyer. Ook de kant van de bibliotheek kreeg nieuwe ramen en een toegang tot een terras.

In de kerk is ook nog plaats voor kerkelijke erediensten. Die vinden plaats in het voormalig koorgedeelte, dat werd omgedoopt tot de Sint-Corneliuskapel en waar plaats is voor tachtig stoelen. Er zullen voornamelijk diensten in intieme sfeer plaatsvinden, zoals de devotie aan Sint-Cornelius. “Er is niets mis mee om iets toe te voegen aan een kerk, zo krijgt een kerk nieuw leven en een nieuwe toekomst. De renovatie van deze kerk is geslaagd, ook door een prachtig spel van licht en muziek. Het wonder van Sint-Cornelius is geschied”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester).