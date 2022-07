IN BEELD. Rustoordbewoners ’t Hoge genieten van ritje in toeristisch treintje

Kortrijk Zet verlof in tijdens zomermarkt, met hapje en drankje en live muziek

Veel Kortrijkzanen vertrekken binnenkort op vakantie. Een aanrader om nu al te ontspannen en in de juiste stemming te komen: de zomermarkt op donderdag 14 juli op het Vandale- en Sint-Maartenskerkhofplein, in de schaduw van de Sint-Maartenskerk in Kortrijk.

