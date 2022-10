IN BEELD. Kortrijkse studentendoop heeft veel weg van ‘vuile’ Chironamiddag: “Als we het te hard maken, haken mensen af”

kortrijkZo’n 150 studenten lieten zich vandaag dopen in Kortrijk, een ritueel dat niet meer te vergelijken is met de dopen van pakweg 10 jaar geleden. Meer dan elkaar besmeuren met voedsel en wat vuilbekkerij tussendoor is er niet meer aan. Dat kan ook niet meer, met alle regels die opgelegd worden en de algemene tendens dat met alles en nog wat rekening gehouden moet worden. “Van mij zou het wat feller mogen, maar we houden het toegankelijk om niemand af te schrikken”, zegt preses Robbe Bailleul.

De studentendoop aan Kulak Kortrijk staat bekend als een van de ‘bravere’ dopen, al zag je er pakweg 10 jaar geleden nog eens wat slachtafval, een afgekapte vissenkop of alcohol passeren. Maar daar is vandaag geen spoor meer van.

Slachtafval en vervallen voedingswaren worden al meerdere jaren geweerd op de Kortrijkse studentendopen. In 2019 werden — in samenspraak met stad Kortrijk — dan nog een heleboel bijkomende afspraken in een officieel doopcharter gegoten. Zo mag er géén alcohol te pas komen bij de dopen en mogen geen levende of dode dieren in het doopritueel gebruikt worden.

“We hebben voor een soort van parcours gezorgd dat de feuten op hun knieën moeten afleggen”, zegt Robbe Bailleul. “We hebben langs het traject enkele spelletjes voorzien waarbij de studenten extra vuil worden. We gebruiken daar onder meer eieren, bloem, tomatensaus, melk en fruitsap bij. En lookpoeder uiteraard, zodat de studenten morgen nog een herinnering hebben aan hun dag vandaag.”

Studenten zingen — traditiegetrouw — teksten als ‘Oh wat zijn die schachten dom’ en ‘Ik ben een feut en een dikke vette seut’. De schachtentemmers, amper één of twee jaar ouder aangezien je in Kortrijk maar de eerste jaren van een opleiding kan volgen, zijn er vandaag om hun leven zuur te maken. Maar ze checken wel of iemand geen blessure heeft aan zijn knieën ‘want die hoeft dan niet op de knieën rond te kruipen’. Of ze houden de bril bij van de studenten, ‘want die hou je beter niet op tijdens de volgende proef’.

De studentendoop heeft meer en meer weg van een ‘vuile’ Chironamiddag. “Van mij zou het wat feller mogen, maar we houden het toegankelijk om niemand af te schrikken”, zegt preses Robbe Bailleul. “Deze studentendoop is echt een van dé manieren op andere studenten te leren kennen van de campus en vriendschappen te smeden voor het leven. Als we het te hard maken, haken er mensen af. En we zijn dan liever iets braver, om zoveel mogelijk studenten aan te trekken.”

"Ik vind het ook top zoals het nu is", zegt Janne Laeremans uit Blankenberge, studente Biomedische Wetenschappen (rode t-shirt). "Je wat vuil maken, en intussen nieuwe mensen leren kennen,... meer moet dat niet zijn."

Terecht zo blijkt. “Ik doe mee voor het sociale aspect, omdat het gemakkelijker is om mensen te leren kennen”, zegt geneeskundestudent Wannes Dewulf uit Roeselare. “Voor mij is het prima zo, het hoeft niet erger te zijn. Ik zou niet meedoen mocht ik weten dat hier ongepaste zaken zouden gebeuren.” “Ik vind het ook top zoals het nu is”, zegt Janne Laeremans uit Blankenberge, studente Biomedische Wetenschappen. “Je wat vuil maken, en intussen nieuwe mensen leren kennen,... meer moet dat niet zijn.”

In onze krant staat vandaag dat een masterproef van studentes uitwees dat dooprituelen soms misbruikt worden om meisjes aan te randen. “Bij ons absoluut niet”, bevestigt Robbe. “Iedereen ziet erop toe dat alles met respect verloopt. Het feit dat er geen alcohol toegelaten is tijdens de doop, zorgt er ook voor dat grenzen gemakkelijker bewaakt blijven. Studenten hoeven echt geen schrik te hebben voor onze doop.”

Hoewel Kulak dit jaar méér inschrijvingen telt dan andere jaren, steeg het aantal ingeschreven studenten voor de doop niet mee. In 2015 waren er nog 200 studenten ingeschreven, in 2017 waren dat er 155. In 2018 opnieuw 207 en in 2021 ongeveer evenveel als dit jaar: ook 150.

