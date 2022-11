IN BEELD: Kortrijkse kinderen zorgen voor bijzonder warme welkom voor de Sint, en dat zijn pieten pikzwart waren, dát was bijzaak

kortrijkHonderden uitgelaten kinderen en hun ouders hebben de Sint vanmorgen een warme welkom geheten in Kortrijk. Er werd gezongen en gedanst, en de heilige man werd overladen met tekeningen en brieven. En de pieten, die waren pikzwart, maar eigenlijk was dat bijzaak.

De blijde intrede van de Sint in Kortrijk is elk jaar -als het weer een beetje meezit- een schot in de roos en dat was deze morgen niet anders. De Leieboorden stonden goed vol, en ook de Collegebrug was goed gevuld met gezinnen die een glimp van de Sint wilden opvangen. Al vanaf 10uur werd het publiek opgewarmd door de band BlitZ, die met het ene na het andere kinderliedje opbouwde naar de komst van dé ster van de dag een uurtje later.

Volledig scherm “Voor ons is dit een jaarlijkse afspraak”, zeggen Brecht Coucke en Camille Van De Walle uit Kortrijk. Ze hadden uiteraard hun kindjes bij: Julien, Célestin en Noé. Julien wilde graag als zwarte piet komen vandaag. © Henk Deleu

“Wij zijn er voor het eerst bij”, zegt Fiorella Gangi, die met haar man Georgio Gaeta en hun dochtertje Sophie kwam kijken. “Wij zijn van Italië afkomstig en wonen pas sinds kort in Kortrijk. De Sint kennen we niet zo goed in Italië, maar we zijn al helemaal verkocht intussen. En Sophie ook.”

“Voor ons is dit een jaarlijkse afspraak”, zeggen Brecht Coucke en Camille Van De Walle uit Kortrijk. Ze hadden uiteraard hun kindjes bij: Julien, Célestin en Noé. “Het is altijd heel sfeervol en gezellig hier, dus we zijn er graag bij. Of die zwarte pieten van ons zwart mogen zijn? Zou je geloven dat die hele discussie ons koud laat, eigenlijk. Die heisa hoeft voor ons niet, dit is een kinderfeest.”

Volledig scherm Michael Barelli uit Kortrijk staat even verderop met zijn dochtertje Elisa in zijn nek © Henk Deleu

Michael Barelli uit Kortrijk staat even verderop met zijn dochtertje Elisa in zijn nek. “Heerlijk vind ik dit. Elisa is net 4, en is dus helemaal mee in het Sintverhaal. Deze traditie wakkert de verbeelding ook aan van de kindjes, ik ben fan van de Sint.” Zijn dochtertje Elisa heeft zelf ook een kleurtje. “Ikzelf ben grootgebracht met het idee dat de zwarte pieten zwart zijn door de schoorsteen, en dat is ook gewoon wat het verhaal moet zijn. Heel dat koloniaal verhaal dat daar nu wordt aangehangen, ik vind dat spijtig. Zo maak je een mooi verhaal, lelijk.”

“Ook voor ons is dit een leuke gewoonte, om naar de intrede van de Sint te komen”, zeggen Maaike Ugille en Ward Lewyllie. “De kindjes vinden het heel leuk. En over die pietenhystorie willen we liever géén uitspraken doen, eigenlijk.”

Volledig scherm Maaike Ugille en Ward Lewyllie mey Joris en Sanne. © Henk Deleu

Dat de stad Kortrijk ervoor koos om de Sint te laten vergezellen door echte zwarte pieten, maakte in aanloop van de intrede wel wat los op sociale media. Zo lieten een aantal mensen weten dat ze er uit principe niet bij zouden zijn, en moest schepen Axel Ronse de keuze van zijn stad een aantal keren verdedigen. “Mensen zijn pas aanstoot beginnen nemen aan zwarte piet toen een groep actievoerders, vooral uit Nederland, begonnen te toeteren dat er een foute symboliek in zou zitten. Ik vind het net veel sterker om vooral te wijzen op het feit dat er geen enkele foute symboliek in zit.”

Maar vandaag was niet veel te bespeuren van de hele discussie, het was vooral een kinderfeest. “En dat moet het ook zijn”, zegt schepen Kelly Detavernier. “Deze traditionele formule is al jaren een succes, en wij hebben ervoor gekozen om het dit jaar op dezelfde manier te doen. De nationale media is hier vandaag zelfs vertegenwoordigd. Andere jaren zouden die er nog niet aan denken om de intrede van de Sint in Kortrijk in beeld te brengen, toch? Wat niet eens een issue is in onze regio wordt er op die manier één gemaakt. Ik zie vooral heel veel lachende gezichten vandaag.”

De Sint zal zijn intrede in Kortrijk, en de vele joelende kinderen niet gauw vergeten. Hannes Debaere(11) mocht op de valreep inspringen en de Sint toespreken. Hij gaf hem onder meer het verlanglijstje van zijn broer door. “Ik was wel wat nerveus om voor zoveel mensen te spreken, maar het is goed gegaan. Ik ben content.”

