IN BEELD. Kletsnatte start eerste schooldag, overal file en ook wateroverlast: in basisschool Drie Hofsteden bekomen ze met stevig ontbijt

Zing mee op tonen van bekende popmuziek van jaren ’50 tot vandaag

Wie fan is van meezingers en zelf graag de keel open zet om op de tonen van bekende hits uit volle borst mee te zingen, is op zaterdag 2 september vanaf 19 uur welkom op Allez, Chantez! in het OC in de Tombroekstraat 2 in Rollegem.