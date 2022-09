IN BEELD: Kandidates Tineke van Heule stellen zich voor het eerst voor, plankenvloer begeeft het op Friday Beats

De tien toppers die meedingen naar het kroontje zijn Nel Vanneste, Luka De Wilde, Romy Hollevoet, Larysa Malfait, Maura Lafosse, Ester Butaye, Lisa Vermandele, Emma Rabaut, Valentine Lavogez en Klara Vermeire. Startschot van de 58ste verkiezing vrijdagavond was een optocht richting Heuleplaats. De meisjes crowdsurften elk op hun gepimpte, muzikale fiets door de straten. Daarna werden de kandidates voor het eerst getest tijdens een voorstellings- en actualiteitsproef op Heuleplaats, gevolgd door het feest Friday Beats in de tent op het Lagaeplein.

Al werd Friday Beats ‘s nachts helaas wel vervroegd afgebroken, nadat de vloer het begaf en de tent moest ontruimd worden. “Jullie enthousiasme op Friday Beats was heel groot. Zo groot, dat onze plankenvloer het even begaf en we veiligheidsmaatregelen moeten nemen. We houden jullie op de hoogte over het programma van zaterdagavond met optredens van onder meer Crooked Steps en Weekend Warriors”, is te lezen op de Facebookpagina van de Tinekesfeesten.