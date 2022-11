IN BEELD. Game Mania wordt epische kunstgalerij voor gamers

Een internationale jury beoordeelde honderden inzendingen en riep Olivier César (New Beginnings), Joachim Lootens (The Call to Adventure), Jarno Truyts (The Ultimate Battle) en Lisa Sinnaeve (Moment of Glory) uit tot Belgische finalisten. Zij winnen niet alleen een nieuwe PlayStation 5, maar krijgen ook de kans om hun in-game kunstwerken tentoon te stellen in Game Mania in Kortrijk. Wie daar door de jury tot ultieme winnaar wordt verkozen, krijgt er nog een ticket naar de wereldfinale in New York bovenop.