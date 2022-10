IN BEELD. Ereburger François Glorieux (90) treedt in Kortrijk op, ook Van Quickenborne komt luisteren

Kortrijk Student met gedoofde lichten en 2 promille door rood licht: maand rijverbod en boete

Een Kortrijkse hogeschoolstudent moet van de politierechter de auto een maand langs de kant laten staan. In de studentenstad reed hij met gedoofde lichten en met ruim 2 promille alcohol in het bloed door het rode licht. “Het was dom. Het zal niet meer gebeuren”, aldus de jongeman.

21 oktober