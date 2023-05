IN BEELD. Burgemeester Ruth (50) laat Tina Turner herleven, op jaren ’80 quiz: “Wens iedereen veel ‘Steamy Windows’ toe”

Eerste Onderwijs Met Games (OMG) Festival lokt 400 deelnemers naar Howest: “Grootste gaming event voor onderwijs in België”

Er is veel interesse voor onderwijs met games. Op maandag 22 mei bracht Impact Connecting vierhonderd leraren, onderwijsorganisaties en game-ontwikkelaars uit heel Vlaanderen samen op het meest innovatieve event van het schooljaar, in de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) in Kortrijk. Waar serious games, gamification, VR, AR en AI een plaats kregen op het OMG Festival. Er waren ruim 35 exposanten van de partij, uit België en ook uit Nederland.