IN BEELD. Buikglijden voor blikje bier op Alcatraz: “Verstand op nul en je volledig smijten”

Het was nog rustig op de camping van Alcatraz zondagochtend toen rond 9.30 uur de speaker van dienst iedereen opriep om deel te nemen aan het buikschuiven. Wie dat deed, liet zich glijden over een met zeep en water overgoten plastieken zeil en kon een fris blikje bier mee naar zijn tent nemen. Voorwaarde was wel dat er aan de bel werd getrokken op het einde van de glijbaan. Een paar tientallen festivalgangers trokken T-shirt uit en gingen voor het bier. De meesten slaagden vlot in het opzet, maar voor een paar enkelingen liep het minder vlot. Zoals bij Wannes Breyne (32) uit Brugge bijvoorbeeld. “Ik ben precies wat ouder aan het worden”, aldus de Bruggeling. “Ik dacht bij mezelf, ik ben toch al om zeep, dus smijt ik me nog eens volledig voor een pintje. Dat bovendien nog fris is. Mijn motoriek laat me echter in de steek, want het lukte niet meteen.”

Snikheet

Bij Maarten Geuvens (27) uit Lichtaart in de Kempen was dat wel vlotjes het geval. “Het is de eerste keer hier op Alcatraz en ik blijf de volle 4 dagen”, zegt Maarten. “Op het festivalterrein is het snikheet. We wisten niet dat we geen gratis water konden krijgen op de camping, maar we trekken onze plan wel. We zagen een paar bands niet omdat we wat in de schaduw zijn gaan zitten. De camping hier is kleiner dan op Grasspop, maar het is echt wel gezellig. Dat buikglijden is de max en bovendien verfrissend. Gisteren nam ik trouwens deel aan de yoga, eveneens heel fijn.”