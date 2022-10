IN BEELD. Begijnhof in Kortrijk decor voor WO I-oorlogsscène The Last Front

Je kon er niet naast kijken afgelopen week. Een internationale cast met onder andere de Engelse acteur Joe Anderson streek in Kortrijk neer om op te nemen voor The Last Front. Het oorlogsdrama speelt zich in de beginperiode van de Eerste Wereldoorlog af. Een boer, die met dorpelingen op de vlucht slaat na een aanval van de Duitsers, staat centraal. Niet alleen het Begijnhof komt in beeld. Er is ook gefilmd in de middeleeuwse raadskelder onder het stadhuis en in bakkerij De Knock in Heule-Watermolen. “Het is net voor die authenticiteit dat we ook in Kortrijk opnemen. We vinden dat allemaal belangrijk, na jaren voorbereiden. Goed ook dat veel Kortrijkzanen wilden figureren. Dat maakt het extra gezellig”, zegt regisseur Julien Hayet-Kerknawi. De voorstelling van The Last Front is in 2023 gepland, op het filmfestival in Cannes.