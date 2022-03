Illegaal opgepakt voor diefstallen fietsen en elektrische steps in Kortrijkse centrum

Kortrijk/Kruisem/Heuvelland Doorbraak wenkt voor likeur Picori: “We leveren nu ook aan sterrenres­tau­rant in Oost-Vlaanderen”

We krijgen deze zomer met Picori mogelijk een nieuwe aperohype. Binnenkort wordt de duizendste fles van de likeur afgevuld. “We zetten het in de markt als aperitief voor gouden momenten. Van een gepersonaliseerde pre-mix voor zomerbars tot exclusief welkomstgeschenk in vakantiewoningen in de streek, we staan open voor alles”, zeggen de initiatiefnemers uit Kortrijk.

28 maart