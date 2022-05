Iedereen onder invloed maar feestvarken offert zich op na verjaardagsetentje: 15 dagen rijverbod

C. vierde begin september vorig jaar haar verjaardag met een etentje in een restaurant. Ook aanwezig: haar mama en de vriend van haar mama. Die laatste, de uitbater van een gekend restaurant, beloofde geen of weinig alcohol te zullen drinken, zodat hij in veilige omstandigheden iedereen naar huis kon brengen. “Maar de man hield zich niet aan die afspraak en toen puntje bij paaltje kwam, bleek dat iedereen te veel had gedronken om nog te mogen rijden”, sprak de advocaat van C., de jonge vrouw die zich moest verantwoorden.

1,23 promille

“Mijn cliënte heeft zich dan maar opgeofferd omdat zij nog het meest in staat leek om te rijden. Dat had ze beter niet gedaan, want even later werd ze door de politie aan de kant gezet.” De zwalpende auto was de politie in Kortrijk niet ontgaan. Toen de bestuurster een ademtest aflegde, bleek ze met 1,23 promille alcohol in haar bloed behoorlijk geïntoxiceerd. De jonge vrouw moest onmiddellijk haar rijbewijs inleveren voor een periode van 15 dagen. De politierechter oordeelde dat ze daarmee genoeg gestraft is, ook al omdat C. een blanco strafregister heeft. Hij gaf haar geen bijkomend rijverbod maar wel een boete van 560 euro.