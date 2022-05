Huurprijzen stijgen fors in Zuid-West-Vlaanderen: woongelegenheid kost nu gemiddeld 752,91 euro per maand

Zuid-West-VlaanderenDe Woonclub van welzijnsvereniging W13 voerde recent een steekproef uit op een grote immowebsite. Vergeleken met een steekproef in 2021 blijkt dat de gemiddelde huurprijs van een woongelegenheid in Zuid-West-Vlaanderen fors stijgt: van 691,50 naar 752,91 euro per maand. Dat is een stijging van 9 procent. “Er is vooral voor de meest kwetsbaren een hoge nood aan betaalbaar en kwalitatief wonen”, zegt W13-voorzitter Philippe De Coene (Vooruit).

Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 733,34 euro per maand. In 2021 was dat 670,63 euro. 47 procent van de appartementen heeft een huurprijs lager dan 700 euro per maand. Voor een huis betaal je nu gemiddeld 823,29 euro per maand. In 2021 was dat 759,50 euro. Een op de vier huizen heeft een huurprijs lager dan 700 euro per maand. Voor een studio betaal je nu gemiddeld 665 euro per maand. In 2021 was dat 575 euro. Ook serviceflats werden mee in het onderzoek van de Woonclub opgenomen. De gemiddelde huurprijs is 823,57 euro. Geen enkele serviceflat heeft een huurprijs onder de 700 euro per maand.

EPC-waarde

Door de hoge energieprijzen is een woning goed isoleren nog belangrijker. Maar op de onderzochte immowebsite stonden 107 huurwoningen zonder duidelijke EPC-waarde. Van de andere 273 woningen met vermelde EPC-waarde waren er 70 met EPC-waarde D, E of F. Dat is 25 procent. Nog opvallend: de gemiddelde huurprijs van een woning met EPC-waarde E was 713,54 euro. Dat is meer dan de gemiddelde huurprijs van een woning met EPC-waarde D: 667,97 euro.

Gemiddeld gezinsinkomen

De Woonclub helpt inwoners van Zuid-West-Vlaanderen die een woongelegenheid willen huren naar een geschikte, betaalbare en kwalitatieve huurwoning zoeken. De gestegen prijzen maakt het er niet makkelijker op. Personen die aankloppen, hebben vaak minder middelen. Zo is het gemiddelde gezinsinkomen van een klant 1.378 euro per maand. Volgens de algemene regels mag je maximum een derde van je netto-inkomen aan de huur van een woning besteden. Iemand met een inkomen van 1.378 euro zou dus 460 euro per maand mogen besteden. Maar bij de recente steekproef was de laagste huurprijs 470 euro per maand, voor een studio met één slaapkamer en een appartement met één slaapkamer. Geen enkele woning komt dus in aanmerking als je die een derde regel toepast.

Huurpremie

Lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen sluiten zich nu bij een onderzoek van Steunpunt Wonen aan, rond de non-take-up van de huurpremie. Zo kunnen kandidaat-huurders die al minimum vier jaar op een sociale woning wachten, deze maandelijkse premie aanvragen. Om in afwachting van een sociale woning privaat huren betaalbaarder te maken. “Minder dan de helft van de mogelijke rechthebbenden dient een aanvraag in. Deze mensen worden nu gecontacteerd door het OCMW of door een hulpverlener binnen CAW of de mutualiteit. Om na te gaan waarom de aanvraagbrief die zij via de post ontvingen niet werd ingediend en of ze bij het invullen nood hebben aan ondersteuning.”

De huurpremie bedraagt dit jaar maximum 157,87 euro per maand en wordt berekend op basis van het inkomen, de grootte van het gezin, de ligging en de huurprijs. Daarbovenop wordt nog eens 26,31 euro per maand toegekend per persoon ten laste, met een maximum van vier personen. Uitzondering hierop zijn grotere steden, zoals Kortrijk. Daar bedraagt de huurpremie maximum 173,66 euro per maand, aangevuld met 28,94 euro per persoon ten laste.

Meer info of hulp nodig: www.welzijn13.be