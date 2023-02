Huurprijzen in Zuid-West-Vlaanderen in twee jaar tijd met 20 procent gestegen: “Veel te hoog voor wie een bescheiden inkomen heeft”

Twee jaar geleden trok voorzitter van W13 Philippe De Coene (Vooruit) al aan de alarmbel omdat de huurprijzen in onze regio voor mensen met een bescheiden inkomen veel te hoog liggen. Twee jaar later zijn die prijzen met nog eens 20 procent gestegen. Dat blijkt uit een steekproef begin dit jaar. Daaruit blijkt dat de gemiddelde huurprijs voor een woning in de regio momenteel 830,98 euro bedraagt. “Dat is een verschil van tien procent met begin vorig jaar en zelfs 20 procent met twee jaar geleden, toen was de gemiddelde huurprijs 691,50 euro”, zegt Philippe De Coene. “Een enorm verschil. In onze steekproef vonden we slechts één woning met een huurprijs minder dan 500 euro per maand. Dat ging om een flat met één slaapkamer met een EPC waarde D. Wie een huurbudget van € 550 per maand heeft, kan volgens onze steekproef uit slechts vijf woningen kiezen. In 2022 waren dit nog 19 woningen en in 2021 zelfs 34.

Woonclub

Het maakt het werk van de Regionale Woonclub van W13 alleen maar moeilijker. “Wie bij ons komt aankloppen heeft een bescheiden inkomen. En je moet er rekening mee houden dat je best maximum één derde van de inkomen uitgeeft aan de huur van je woning. In 2022 bedroeg het gemiddelde gezinsinkomen van een bezoeker 1.570 euro per maand. Dan kunnen zij zogezegd voor 523 euro per maand een woning huren. Toch slaagden we erin om voor 241 gezinnen een huurwoning te vinden.” Tot slot werden de huurprijzen per gemeente vergeleken. In elke gemeente in Zuid-West-Vlaanderen is de huurprijs gestegen, behalve in Wervik en Harelbeke. Kortrijk blijft de duurste stad om een woning te huren in onze regio met een gemiddelde huurprijs van 903 euro per maand.