Huur eens... een voetbalstadion af: “De heilige grasmat van Moeskroen is beschikbaar voor allerlei activiteiten”

Hoe mooi zou het niet zijn om met een vriendengroepje of jouw collega’s een balletje te trappen in een echt voedbalstadion. Vanaf nu kan het in Moeskroen. Vanaf 625 euro huur je er ‘Le Canonnier’ af. En niet alleen om te voetballen, maar ook voor andere activiteiten. “De mogelijkheden zijn eindeloos.” Het concept is uniek in Europa.