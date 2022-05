Humanistisch Verbond toont ‘Kwertoons’ in Mozaïek

‘KWER’ is het synoniem van cartoonist Kevin Werbrouck. Hij tekent al van zo lang hij zich kan herinneren. Hij post wekelijks cartoons over de actualiteit. De expo ‘KWER’ toont zijn werk en brengt met de nodige humor hoe hij 2021 ervoer. De vijftig cartoons laten ook je hersenen werken. Zo was er in 2021 al sprake van een (toen nog mogelijke) inval van de Russen in Oekraïne. Wie zijn cartoons wil bekijken, is welkom op de tentoonstelling in vrijzinnig centrum Mozaïek in de Overleiestraat 15a. De expo is nog open op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 mei van 14 tot 17 uur en tijdens activiteiten in Mozaïek.