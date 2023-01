HUIZENJACHT. Op ontdekking in de Provence van Kortrijk: “Jonge mensen vinden er kansen, instapklare huizen zijn goedkoper dan in stadscentrum”

Marke Dader zwaard­moord in Marke blijft maand langer in cel

De 37-jarige man die op zondagavond 4 december zijn 52-jarige ex-vriendin in Marke (Kortrijk) met een zwaard vermoordde, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk vrijdag beslist. Zijn advocaten verzetten zich niet tegen zijn verdere aanhouding.

6 januari