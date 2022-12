Huiselijk Café Canapé in Budascoop steunt cinémammoet, om filmplezier tot bij kinderen te brengen

Kortrijk / Kuurne Boete en dwangsom dreigt opnieuw voor oprichter chicoreimu­se­um

De 62-jarige Kuurnenaar die al jaren een chicoreimuseum wil inrichten in Heule riskeert nogmaals een boete en een dwangsom voor inbreuken op het afvalstoffendecreet. In 2014 kreeg hij nog een opschorting van straf voor exact dezelfde feiten omdat er toen merkbaar verbetering was. “Ondertussen is het er opnieuw een verkapt stort”, zegt het Openbaar Ministerie.

12 december