Hshoema doorbreekt taboes rond psychische problemen zoals angst- en eetstoornissen: “Belangrijker dan ooit, na coronapandemie”

Hshoema (Marokkaans woord voor beschamend, verwijzend naar gevoelige thema’s) maakt kwetsbare onderwerpen binnen de gezondheidszorg toegankelijk, over alle culturele, raciale, ideologische, gender- en leeftijdsgrenzen heen. Hshoema doet dat via lezingen, film, theater… Die werking herneemt nu met op 31 mei een film over euthanasie in de Budascoop, samen met kunstencentrum BUDA. “We zijn terug van nooit weggeweest. Om mensen samen te brengen en te verbinden. Praten alleen al lost zo veel op”, zegt Souad Abihi, wetenschappelijk verpleegkundig specialist psychiatrie in het ziekenhuis AZ Groeninge.

Hshoema vertrekt altijd vanuit een expertise, waarin pathologie of ziekteleer centraal staat. Zo komen er lezingen aan door Lore Vonck over suïcidepreventie op donderdag 8 september, over angststoornissen door professor Dr. Audenaert op donderdag 20 oktober en over eetstoornissen door Kortrijkzane Agath Desmet op donderdag 24 november, telkens in de bovenzaal van boekenhuis Theoria op het Casinoplein.

Verder gepland: een filmvoorstelling over bipolaire stoornissen in de Budascoop op maandag 10 oktober en de theatervoorstelling ‘eg er vinden, ik ben de wind’ van toneelgezelschap STAN, over de kwetsbaarheid die eigenlijk alle mensen typeert, in de Budascoop op zaterdag 11 februari 2023.

Koen Titeca, psychiater in AZ Groeninge, zet mee zijn schouders onder Hshoema. Hij gelooft in de aanpak. “Destigmatiseren is de missie. Door geestelijke gezondheid niet vanuit een gezondheidsorganisatie bespreekbaar te maken, maar via ervaringsdeskundigen. En niet enkel via voordrachten, maar ook via film, theater… Ik denk graag mee over thema’s en hoe Hshoema die kan presenteren. Elkeen die deskundig een onderwerp rond geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt en tijd neemt en geeft voor reflectie, is belangrijk. En daarnaast is Hshoema niet wit, de vereniging heeft kleur”, stelt Koen Titeca.

© Nathalie Samain

Hshoema krijgt geen subsidies. “We geloven dat we spoedig meer gelijkgezinden als partners gaan vinden, om ons verhaal verder uit te dragen. Zo dragen we naast Theoria ook de samenwerking met BUDA hoog in het vaandel omdat ze zich aangesproken voelen door het maatschappelijk belang. Hshoema is apolitiek. We vellen geen waardeoordelen, we nemen geen standpunten in. We wijzen mensen de weg door wetenschappelijk onderbouwd te informeren. We slagen er in dat kader ook in om niet de eerste de beste namen te overtuigen van onze aanpak, zoals professor Kurt Audenaert van de Universiteit Gent. Ook de tandem met psychiater Koen Titeca is een troef voor Hshoema”, zegt Souad Abihi.

20 jaar Euthanasiewet

Hshoema herneemt met ‘Tout s’est bien passé’. De film in de Budascoop op dinsdag 31 mei om 20 uur toont hoe de 85-jarige vader van Emmanuele een beroerte krijgt. Vader vraagt Emmanuele en haar zus hulp om er een einde aan te maken. Hshoema brengt deze film naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de Euthanasiewet in België. Tickets starten aan 6 euro of aan 1,90 euro voor wie een UiTPAS heeft. Info over de voorstelling vind je op de Facebookpagina ‘Tout s’est biend passé met inleiding en nagesprek door vzw Hshoema’. Tickets bestellen: www.buda.be/film/tout-sest-bien-passe.

Meer info over Hshoema: www.hshoema.be, op de Facebookpagina vzw Hshoema of op de Instagrampagina vzw_hshoema

