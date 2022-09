Howest start nieuw academiejaar met 9.600 studenten: “We blijven groeien, liefst 86 nationaliteiten volgen opleiding bij ons”

Kortrijk/Brugge/OudenaardeVeel positieve energie dinsdagavond in The Penta in Kortrijk, tijdens de officiële opening van het nieuwe academiejaar 2022-2023. Want het is voor het eerst sinds de afwerking van nieuwbouw The Penta en de start van de coronacrisis dat The Penta - eindelijk - een normaal begin van een academiejaar kent. De hogeschool West-Vlaanderen (Howest) start het nieuwe academiejaar met 9.500 studenten, waarvan 3.600 in de campussen in Kortrijk. De stijging zet zich door.

Howest verwacht dit academiejaar de kaap van 9.500 studenten te halen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde, waarvan 3.600 in Kortrijk. Vorig jaar waren er dat net geen 9.000 over alle Howest-campussen bekeken en 3.500 in de campussen in Kortrijk. “We kennen een flinke groei in eigen land, maar ook internationaal stellen we een stijging vast, door onze vijf Engelstalige bachelor opleidingen. Howest start het nieuwe academiejaar met 86 nationaliteiten (ook buiten Europa) en ontvangt 500 nieuwe internationals”, zegt opleidingsdirecteur Ronald Bastiaens. Studenten kiezen voor richtingen met toekomst, die goed in de markt liggen.

DAE blijft koploper

Digital Arts & Entertainment (DAE) in Kortrijk, wereldwijd de beste game opleiding, blijft koploper met ruim 1.500 studenten. “Ook onze design en media opleidingen groeien. En we zien in Howest verder steeds meer interesse voor onze zorg en menskundige opleidingen. Er zijn dit academiejaar geen nieuwe opleidingen, maar er is wel een nieuw aanbod voor zij-instromers die leerkracht willen worden”, zegt Ronald Bastiaens.

Voor Kortrijk zijn er wel twee nieuwe opleidingen waarvoor de voorbereidingen aan de gang zijn: de bachelor in de Sociale Readaptiewetenschappen (SRW) en het graduaat Travel Support (TS). Voor Brugge is de bachelor in het Human resources management (HRM) in voorbereiding.

Verder opmerkelijk is het succes van @home opleidingen. Zo heeft het graduaat Programmeren in Brugge evenveel afstandsstudenten als de dagopleiding. Een ander succesverhaal is de banaba BIT - Bio-informatica in Brugge, die gevolgd wordt door bachelors en masters, door het innovatieve karakter van de opleiding.

Quote Ook Howest wordt geconfron­teerd met de galopperen­de energie­prij­zen en de alarmerend hoge inflatie. Wat consequen­ties zal hebben voor onze begroting algemeen directeur Lode de Geyter

“We leven in een bijzondere tijd”, zegt algemeen directeur Lode de Geyter. “Ik ben ontzettend fier op onze bouwprojecten. Want we geloven in open en bruisende campussen, ingebed in het maatschappelijk weefsel van de regio waar ze zich bevinden. Anderzijds wordt ook Howest geconfronteerd met de galopperende energieprijzen en de alarmerend hoge inflatie. Uiteraard zal dit consequenties hebben voor onze begroting. Laat echter duidelijk zijn dat het welbevinden van onze studenten en medewerkers en de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek altijd zullen primeren.”

De officiële opening van het academiejaar werd druk bijgewoond. Ook Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) zakte naar The Penta aan de Sint-Martens-Latemlaan af, op de Howest-campus Kortrijk Weide.

