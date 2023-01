Howest-opleiding Built Environment is primeur voor België: “Met stadsbouwers meer ruimte aan natuur geven en verharding terugdringen”

KortrijkDe hogeschool West-Vlaanderen biedt vanaf september 2023 Built Environment aan, uniek in België. “De driejarige innovatieve bacheloropleiding speelt in op de behoefte om verantwoord om te gaan met bebouwde ruimte, hoe en waar die ingepland wordt, welke materialen verantwoord zijn en hoe de verhouding tussen natuur en bebouwde ruimte optimaal geschaald wordt”, licht algemeen Howest-directeur Lode De Geyter de keuze voor de nieuwe bachelor toe.

Built Environment wordt in Nederland al ruim vijf jaar aangeboden, goed daar voor 1.250 eerstejaarsstudenten. Howest volgt op vraag van het werkveld als eerste hogeschool in Vlaanderen. De opleiding wordt vanaf academiejaar 2023-2024 in campusgebouw The Penta nabij het Magdalenapark in Kortrijk ingericht.

De keuze voor The Penta is bewust. Je kan aan het prachtige gebouw en omgeving zien hoe het ontwerp van Duits architect Thomas Rau uitdagingen voor bouwsector en maatschappij – zoals circulariteit, energietransitie, waterhuishouding en klimaatadaptatie – verzoent met een architecturaal ontwerp dat perfect opgaat in de omgeving en de ontwikkeling van de grotere openbare ruimte ondersteunt.

De nieuwe opleiding werd woensdagnamiddag voorgesteld, in Howest-campusgebouw The Penta, nabij het Magdalenapark

Built Environment leidt geen architecten, ingenieurs, projectontwikkelaars of ruimtelijk planners op zich op. Wél circulaire stadsbouwers, die alle specialisten verbinden om samen aan de duurzame verandering van de ‘gebouwde omgeving’ van morgen te bouwen. Afgestudeerden bewaken en sturen de balans tussen mens, ecologie en economie. Ze spelen in op de nood aan een circulaire maatschappij en een leefbare toekomst, met focus op de lange termijn.

Er wordt voor de opleiding naast het brede werkveld ook samengewerkt met onder meer streekontwikkelaar Leiedal, de stad Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen. “We moeten over alle sectoren heen samenwerken en specialisten samen zetten, waarbij we ook het profiel van een bruggenbouwer nodig hebben. De opleiding past in dat kader”, zegt gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V).



De student verwerft inzicht in verschillende aspecten, expertises en contexten van projecten binnen de gebouwde omgeving. Het opleidingsteam ontwierp hiervoor een mix aan werkvormen in aangepaste lokalen, ateliers en labo’s met innovatieve (digitale) tools. Afgestudeerden kunnen in bedrijven of bij de overheid aan de slag, in studiebureaus en bij grote bouwbedrijven, bij projectontwikkelaars of nutsmaatschappijen… Ze worden als communicatie- en procesmanager een belangrijkere schakel in het hele bouwproces.

Quote Generalis­ten met een brede kijk, die in overleg kunnen gaan met inwoners en projectont­wik­ke­laars, zijn meer dan welkom burgemeester van Kuurne Francis Benoit

“Het is onze taak als beleid om uitdagingen van nu en morgen mee aan te gaan”, zegt Leiedal-voorzitter en schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Circulaire stadsbouwers geven ons duurzame troeven voor de toekomst. Meer ruimte voorzien voor water, natuur en bos... Het terugdringen van verharding, een mobiliteit op maat en prachtige reconversieprojecten zijn de speerpunten. Nieuwbouw moet duurzaam, functioneel en esthetisch top zijn.”



Dat vindt ook burgemeester van Kuurne Francis Benoit (CD&V): “Generalisten met een brede kijk, die in overleg kunnen gaan met inwoners en projectontwikkelaars, zijn meer dan welkom.”

Ook Stan Dewaele van Designregio Kortrijk is enthousiast: “Naar internationalisering toe is een opleiding als deze in Kortrijk belangrijk, ook om tegen 2030 verder door te breken binnen Unesco. Er is al een netwerk van tientallen Unesco-steden, er is de design week, er is het ‘designers in residence’ project… Dit biedt kansen voor kruisbestuiving, gaande van internationale stages tot projectweken, gastcolleges…”





