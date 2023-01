Houtmarkt loopt leeg, horecazaak met eeuwen vol verhalen over te nemen: “Eerst de corona- en daarna de energiecrisis, het komt hard binnen”

Kortrijk Ondervoor­zit­ter Rode Kruis Kortrijk in de cel op verdenking van aanranding: “In 2016 werd hij om dezelfde reden al eens ontslagen”

Een 54-jarige man uit Kortrijk is aangehouden omdat hij als ondervoorzitter van het Rode Kruis in Kortrijk jonge vrijwilligsters zou hebben aangerand. Er is sprake van ongevraagde betastingen en de man zou ook expliciete seksuele berichten en foto’s hebben gestuurd. De man was bovendien niet aan zijn proefstuk toe.

25 januari