House of Talents Spurs speelt gratis oefenpot tegen Franse topclub, iedereen welkom

Bijna jaar werken op Hoog Kortrijk op as van Schaaps­dreef met Baertlaan en Baaistraat

In het kader van een netuitbreiding in opdracht van De Watergroep, is aannemer Casteleyn nog tot en met 14 juli 2024 aan de slag op Hoog Kortrijk. De werken situeren zich op de as van de Schaapsdreef met de Ambassadeur Baertlaan en de Baaistraat.