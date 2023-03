House of Manufacturing wordt trefpunt voor innovatie in West-Vlaamse maakindustrie: project van 12 miljoen euro komt op campus West PTI

Vernieuwd OC heropent zaterdag feestelijk, mis ook muzikale optocht niet

Het is feest op zaterdag 25 maart in Aalbeke, waar na twee jaar ingrijpende renovatiewerken het vernieuwde OC met toeters en bellen heropend wordt. “Met de nevenbestemming van de Sint-Corneliuskerk en de renovatie van het OC is ruim 5 miljoen euro in het socioculturele leven geïnvesteerd. Het resultaat is indrukwekkend. Ik nodig alle Aalbekenaren uit een kijkje te nemen”, zegt schepen van ontmoetingscentra Stephanie Demeyer (Team Burgemeester).