Hoornaert komt naar De Lange Munte, om er nieuwe bakkerij te openen: “Veel vraag vanuit de wijk zelf”

KortrijkNog geen maand nadat Vincent Deltour (61) en Irène Vanhoonacker (59) na 39 jaar een welverdiend punt zetten achter bakkerij Deltour , is er uitstekend nieuws voor wijk De Lange Munte in Kortrijk. Hoornaert neemt de bakkerij op het Lange Munteplein 2 namelijk over.

“Dat klopt, de opening is er op woensdag 18 januari voorzien”, zegt Chantal Demeulenaere (56), samen met John Hoornaert (59) aan het roer van Hoornaert. “De vraag is vanuit de De Lange Munte zelf gekomen, we kennen daar veel mensen, want de buurt heeft er nu echt nood aan een nieuwe bakkerij. Het is ook een wijk waar er nog altijd veel gebouwd wordt. En er is nog meer in beweging. Zo breidt hockeyclub Saint-Georges uit de Doorniksewijk uit, met een tweede veld aan sportcampus De Lange Munte. Om maar te zeggen dat we in die locatie geloven.”

Quote We kunnen rekenen op een goeie equipe met vijfentwin­tig vaste krachten en een hele batterij flexi’s. Het zijn allemaal gemotiveer­de mensen. Zo verliepen de feestdagen schitte­rend voor ons, dankzij hen Chantal Demeulenaere, bakkerij Hoornaert

“Ik benadruk wel dat de nieuwe bakkerij in wijk De Lange Munte vooral de verdienste is van onze zoon Anthony, hij stoomt zich klaar om ons op te volgen. We zien ook af bij Hoornaert, onder meer door de energiecrisis. Maar we blijven positief en hebben toekomstperspectief. Meer productie kan zeker, ook om alles rendabel te houden. En we kunnen rekenen op een goeie equipe met vijfentwintig vaste krachten en een hele batterij flexi’s. Het zijn allemaal gemotiveerde mensen. Ze verliepen de feestdagen schitterend voor ons, dankzij hen.”

Chantal Demeulenaere bedankt ook Vincent Deltour en Irène Vanhoonacker, van de vroegere bakkerij Deltour. “Het zijn toffe mensen. Vincent wil uit sympathie zijn specialiteiten komen demonstreren en stelt zijn recepten vrijblijvend ter beschikking. Onze zoon Anthony staat sowieso altijd open om te blijven bijleren.”

Zevende vestiging

Het in 1927 opgerichte Hoornaert is een gekende en kwaliteitsvolle warme bakker in en rond Kortrijk. Koffiekoeken, brood en patisserie worden er op ambachtelijke wijze gebakken. Hoornaert heeft al vestigingen in de Doorniksewijk en Leiestraat in Kortrijk, Doenaertstraat in Marke, Bellegemplaats in Bellegem, Kortrijkstraat in Zwevegem en Vichtesteenweg in Deerlijk. Straks komt daar dus ook wijk De Lange Munte in Kortrijk bij.

Nog een tip, los van de opening op woensdag 18 januari. Wie tijdens het eerstvolgende weekend, op zaterdag 21 of zondag 22 januari, bakkerij Hoornaert in De Lange Munte bezoekt, krijgt een attentie. Het blijft nog even een verrassing, al zal het sowieso een vers afgebakken product zijn.

