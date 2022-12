Hoogspanning in Kortrijk: politie voert vanavond actie tegen uitblijven loonopslag, in thuisstad Van Quickenborne

KortrijkEr worden maandagavond 150 actievoerders verwacht op een door het front NSPV, VSOA en ACV van de politievakbonden georganiseerd protest in het historisch stadhuis van Kortrijk. Om zo in de thuisstad van federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) actie te voeren tegen het uitblijven van de loonopslag. De politie voelt zich gebruuskeerd door de Vivaldi-regering.

De agenten zijn voor twee redenen woest. Hun zachte eindeloopbaan om op 58 jaar te kunnen stoppen, dooft uit. En de loonsverhoging voor de politie is ondanks een akkoord met federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) herroepen. Vooral federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is kop van Jut. “Vincent Van Quickenborne pleegde woordbreuk”, vindt Wesley Huysentruyt uit Anzegem, vast afgevaardigde en vertegenwoordiger in West-Vlaanderen voor de politievakbond NSPV.

Volledig scherm Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne, samen met premies Alexander De Croo © BELGA

Tot 150 actievoerders komen rond 19 uur naar de gemeenteraadszaal in het historisch stadhuis, bij de Grote Markt. Ze gaan er pamfletten uitdelen en een spandoek ontrollen. Het is ook de bedoeling om bij aanvang van de raad even duidelijk hun ongenoegen te laten blijken. Vincent Van Quickenborne zelf, hij is als titelvoerend burgemeester nog gemeenteraadslid voor Team Burgemeester in Kortrijk, krijgen ze niet te zien. De minister staat weer onder verhoogde beveiliging, na een nieuwe dreiging vanuit het drugsmilieu. ‘Hij mag van de veiligheidsdiensten momenteel niet naar publieke plaatsen komen’, klinkt het op zijn kabinet.

Quote We jennen hem in zijn eigen thuisstad. De actie krijgt de naam ‘Het Liegebeest’ Wesley Huysentruyt, NSPV

Dat vinden de politievakbonden niet erg. “Het deert ons niet dat Van Quickenborne er niet zal zijn. Het gaat er ons over dat we symbolisch een signaal willen geven met de drie vakbonden, door hem te jennen in zijn eigen thuisstad. Het is ook de start van de nationale actiereeks ‘boeteloze maand’.”

Volledig scherm De actie krijgt de naam 'Het Liegebeest', met een knipoog naar de gelijknamige BRT-serie in de jaren '80 van vorige eeuw. © VRT

De kopstukken van de vakbonden zijn maandagavond aanwezig, in het historisch stadhuis. Waar de actie de naam ‘Het Liegebeest’ krijgt, met een knipoog naar de gelijknamige BRT-televisieserie in de jaren ’80 van vorige eeuw. “Waarin een groen en slangachtig wezen altijd leugens vertelde. Net zoals Van Quickenborne.”

