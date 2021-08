Hoogbegaafde André (100), helft van Siamese tweeling, viert verjaardag met expositie: “Ik blijf voelen waar mijn broertje aan mijn arm vasthing”

Kortrijk/Heule Ook komend weekend openlucht­ci­ne­ma, met kleppers zoals Cash Truck en Captain Fantastic

26 augustus Er is deze zomer openluchtcinema in Kortrijk. Komend weekend kan je in de stadstuin in Broelkaai 6 kijken naar Cash Truck (Wrath of Man) op zaterdag 28 augustus en The Evil Dead op zondag 29 augustus. Het zijn de laatste films in openlucht deze zomer, in de prachtige stadstuin. Je kan ook naar deelgemeente Heule afzakken, waar je op het Lagaeplein kan kijken naar Parasite op vrijdag 27 augustus en Captain Fantastic op zaterdag 28 augustus.