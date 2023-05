Honderden kinderen genieten in stralende zon van LUX festival

Kortrijk krijgt in 2024 vast freerun­ning­park onder Ronde van Vlaanderen­brug

Freerunnen – een sport waarbij je rent, springt, klimt, hangt en coole tricks doet – zit in de lift in Kortrijk. Zo heeft Parkour-Freerunning community Exception Movement al zestig leden. “Het is aan het boomen”, zegt voorzitter Florian Tanghe. De stad Kortrijk speelt er op in door ten laatste in 2024 een vast freerunningpark onder de Ronde van Vlaanderenbrug in te richten.