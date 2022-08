Hondenhater aan het werk in Kortrijk: “Iemand gooit gehaktballen met rattenvergif in het park”

KortrijkMila, een Vizsla van zes jaar oud, at enkele weken geleden rattenvergif in park Blauwe Poort. Ze werd er erg ziek van, maar overleefde de vergiftiging. “Nu durf ik met mijn honden amper nog te gaan wandelen in het park”, vertelt baasje Griet Vancraeyveldt, die vlak aan het park woont.

Een zoveelste uitstapje met de honden naar park Blauwe Poort, vlak bij de woning van Griet, verliep drie weken geleden anders dan normaal. “Ze lopen bijna altijd los omdat ze dat zo gewoon zijn”, vertelt Griet. “Het zijn ook de braafste dieren, ze luisteren altijd als ik hen roep. Ik weet dat ze soms brol eten dat tussen de struiken ligt. Maar dat iemand bewust gehaktballen gevuld met rattenvergif rondstrooit? Dat had ik nooit durven denken.”

Quote Haar uitwerpse­len kleurden blauw en wit, ze was futloos en haar eetlust was weg Griet Vancraeyveldt

Ineens werd de jongste hond van Griet, Mila, enorm ziek. “Haar uitwerpselen kleurden blauw en wit, ze was totaal futloos en haar eetlust was volledig weg.” Griet ging langs bij de dierenarts en liet ondertussen ook een analyse uitvoeren. “Volgens de dierenarts is er geen twijfel mogelijk: Mila heeft rattenvergif binnen gekregen.”

Dankzij aangepaste voeding en medicatie is Mila er ondertussen bijna volledig bovenop. “Nog volgens de dierenarts heeft ze ook bijzonder veel geluk gehad dat ze nog leeft. Ik mag er niet aan denken. De oudste hond maakt al 16 jaar deel uit van ons gezin. Hoe je het ook draait of keert, zij zijn onderdeel van het gezin en mijn maag draait om van zodra er iets met hen scheelt. Ik dien alvast eerstdaags een klacht in bij de politie.”

Volledig scherm Mila (6) is gelukkig bijna volledig hersteld © Alexander Haezebrouck

Nog slachtoffers?

Volgens Griet is Mila niet het enige recente slachtoffer van rattenvergif. Onlangs zou ook een Rottweiler gestorven zijn, nadat het dier rattenvergif opat dat verscholen zat in een gehaktbal. Bij hondenbaasjes doet de ronde dat al vijf honden het leven lieten, maar daar heeft de politie helemaal geen kennis van. “Een buurvrouw heeft ook effectief al eens zo’n rauwe gehaktbal gevonden, ze gooide het meteen in de vuilnisbak. Voor mij is het duidelijk, hier is een hondenhater aan het werk. Hopelijk stopt dit meteen. Want voor mijn honden is het mooie leven uit. Vanaf nu gaan we altijd wandelen aan de leiband, en dat zijn ze niet gewoon. Ze hebben er nochtans zo’n deugd van om te kunnen rondlopen en te spelen met elkaar.”

Volledig scherm Griet Vancraeyveldt met haar honden in park De Blauwe Poort © Alexander Haezebrouck

De politie houdt de situatie in het park en in de wijk Sint-Elisabeth alvast extra in de gaten. Het probleem van de stenengooiers is nog altijd niet opgehelderd en er is ook sprake van andere overlast in park Blauwe Poort. Eén bezoeker zou zelfs al een fietsslot tegen zijn hoofd hebben gekregen. “De politie besteedt minstens de rest van de maand extra aandacht en prioriteit aan de omgeving van het park”, zegt waarnemend burgemeester Axel Weydts (Vooruit). “Men werkt op alle fronten. Want een dergelijk gedrag tolereren we niet. Onze parken zijn er voor iedereen, op elk moment van de dag. Iedereen moet zich welkom en veilig voelen.”

