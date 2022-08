Hond Bruno doodgeschopt op de Venning in Kortrijk: “Wie doet nu zoiets gruwelijks?”

KortrijkOp de wijk Venning in Kortrijk is woensdag Bruno overleden na een doodschop. Bruno was de 6 maanden oude hond van Rita Debeuf (62). Ze verdenkt haar buren en diende klacht in bij de politie. Haar zoon Bjorn organiseert zaterdag op de Venning een wandeling voor hondenbaasjes tegen zinloos dierengeweld. “Ik voel me al drie dagen slecht. Het is hier geen leven meer”, aldus Rita.

Woensdag arriveerde Rita nadat ze enkele boodschappen had gedaan opnieuw thuis in de Kunstsmedenlaan, op de Venning. Ze woont er al een achttal jaar in een rij sociale woningen nadat ze eerder 22 jaar op Kapel Ter Bede woonde. “Zonder problemen. Iedereen ziet me graag”, vertelt Rita. “Tot er twee jaar geleden andere buren kwamen, sindsdien is het met de regelmaat van een klok ruzie.”

De hond van Rita is er erg aan toe.

Woensdag liet ze zoals gewoonlijk bij thuiskomst haar acht hondjes via de achterdeur naar buiten. Zelf liep ze via de voordeur nog even naar buiten om een sigaretje te roken. “Toen ik opnieuw binnen kwam, liep Brunootje al kermend naar binnen en liet hij overal in de keuken een bloedspoor na”, snikt Rita. “Een vreselijk zicht. Zijn mond lag volledig open. Er kwam een dierenarts die vaststelde dat zijn kaakbeen aan twee kanten gebroken was. Volgens de arts een gevolg van een stamp. Zoiets kan niet veroorzaakt zijn door een beet van eventueel een andere hond, zoals de buren nu beweren.”

Bruno werd lelijk toegetakeld en moest met een spuitje uit zijn lijden worden verlost.

Rita ging in de tuin op onderzoek en merkte duidelijk aan de afsluiting die haar tuin van die van de buren scheidt, bloedspatten. Ze verdenkt hen er dan ook van verantwoordelijk te zijn voor de dood van Bruno. Want na overleg met de dierenarts moest beslist worden om de hond te laten inslapen. “Hij zou nooit meer op een normale manier kunnen eten”, aldus Rita. “Ik wou niet dat hij zo zou verder leven. Maar het beestje moet enorm hebben afgezien, ocharme. Mijn hondjes zijn voor mij als mijn kinderen. Ik zie er enorm van af. Vanochtend (vrijdagochtend, nvdr) stormde de buurvrouw plots op me af en gooide met een stoel in mijn richting.” Opnieuw moest de politie er aan te pas komen om de gemoederen te bedaren. “Ik hou het hier niet meer vol”, snikt Rita. Ze diende klacht in bij de politie.

Wandeling

Zoon Bjorn is eveneens erg aangedaan van wat er met Bruno is gebeurd. “Ik wil als hondenbaasje opkomen tegen zinloos dierengeweld”, zegt hij. “Daarom organiseer ik morgen zaterdag om 14 uur een wandeling voor hondenbaasjes op de Venning. Iedereen is welkom in de Kunstsmedenlaan.”

De politie van de zone Vlas zal dinsdag de klacht over de dierenmishandeling opnemen en daarna de zaak onderzoeken.

Bruno werd lelijk toegetakeld en moest met een spuitje uit zijn lijden worden verlost.

