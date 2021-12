Hogeschool Vives stond hele dag in rep en roer na berichten over gewapende jongeman: “Crisisplannen om te evacueren hebben we. Maar om studenten binnen te houden? Dat was nieuw”

Kortrijk Modeboe­tiek Miamor steunt Pakje Van Je Hart: “Vijf procent van alle verkopen gaat naar kerstca­deau­tjes voor kansarme kinderen”

Eén op vijf kinderen leeft in armoede in ons land. Om ervoor te zorgen dat er ook voor hen pakjes onder de kerstboom liggen, rolt radiozender Joe de actie Pakje Van Je Hart uit. Modeboetiek Miamor in de Voorstraat in Kortrijk doet mee. “Ik schenk tot en met vrijdag 24 december vijf procent van alle verkopen aan dit goed doel”, zegt zaakvoerster Nora Giselda Marku (30).

