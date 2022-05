Hogeschool Vives opent waterstofonderzoekscentrum

“Groene waterstof is een nabije realiteit. Een wereldwijde doorbraak zal hand in hand gaan met grote geopolitieke veranderingen omdat waterstof produceren overal ter wereld kan. Dankzij waterstof kunnen we kiezen met welke landen we in business gaan. Het is een stap in de goeie richting om energie weer in eigen handen te nemen”, zegt federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), die afgelopen donderdag niet op de officiële opening raakte.