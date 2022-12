Hogeschool Vives opent multireligieuze gebedsruimte

De gebedsruimte is op de bovenverdieping van studentenrestaurant The Cube, op de hoek van de Doorniksesteenweg met de Universiteitslaan, ingericht. Waar een gewezen vergaderruimte is aangepast. Er liggen nu bijbels en korans, matjes en gebedskledij… “We stelden tijdens de examens vast dat we onze gebedsrituelen niet konden uitoefenen op de campus, vandaar onze vraag. We hadden niet verwacht dat er zo hard naar onze noden zou worden geluisterd. Het was een heel fijne ervaring”, zeggen de studenten.