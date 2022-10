Hoezo energiecrisis? Petit Paris draait rollen om en opent avond extra: “We bieden onze klanten gezellige betaalbaarheid”

Kortrijk Tweede brand in 15 maanden boven wokrestau­rant dat nooit deuren opende in Kortrijk

Voor de tweede keer in amper 15 maanden is maandagavond brand uitgebroken op de eerste verdieping boven wokrestaurant The Wok in Kortrijk. Het vuur ontstond in een technische ruimte maar kon snel geblust worden. Het restaurant opende nooit de deuren en het pand staat ondertussen te koop.

25 oktober