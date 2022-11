Hoe vertel je kinderen dat klasgenootje nooit meer terugkomt? “Geef correcte informatie en verzwijg het woordje ‘dood’ niet”

Kortrijk Koffie­Queen verrast met eerste solo tentoon­stel­ling Fantoom

Dorine Clement, door haar heerlijke koffie een bekend gezicht, heeft verborgen kantjes. KoffieQueen verrast met een eerste solo tentoonstelling, in de kapel LOF in de Wolvenstraat 5c. Dat is aan gewezen ziekenhuissite Maria’s Voorzienigheid, waar vastgoedmaatschappij Compagnie Het Zoute werk maakt van de nieuwe stadsbuurt Loof. Er zijn tweewekelijks expo’s in LOF.

11:22