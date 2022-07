Hitteprik: cafés vandaag vaak pas vanaf 18 uur open in Kortrijk

Wat begrijpelijk is. Er komen niet veel mensen buiten in zo’n temperaturen en in de stad is de periode ‘Kortrijk Congé’ stilaan begonnen. Veel Kortrijkzanen zijn op vakantie vertrokken. Zo zijn om enkele voorbeelden te geven Gainsbar op de Vlasmarkt en Café 56 in de uitgaansbuurt nabij het station pas vanaf 18 uur open.

“Het moet menselijk blijven. Ook onze crew verdient deze namiddag verkoeling en rust, tot de vooravond. Maar vanavond en de komende warme zomeravonden zijn we wel langer open. Zo zijn in ons restaurant Split de mensen dan na het avondservice ook nog welkom voor een drankje”, zegt zaakvoerder Dieter De Clercq van Café 56 in de Reynaertstraat en restaurant Split in de Kapucijnenstraat.

Nog meer handelaars grijpen in. Zo sluit Florale Vormgeving Vincent Docquir in de Leiestraat om 13 uur de deuren vandaag. Want met bloemen werken tijdens een veel te hete namiddag is onbegonnen werk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.