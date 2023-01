“Hij vroeg me of ik nog kindjes wilde. Na de bevalling bleek ik gesteriliseerd”: koppel dient klacht in tegen gynaecoloog en Kortrijks ziekenhuis

Kortrijk/Passendale“Het is mijn derde keizersnede en voorlopig ook mijn laatste.” Dat was het antwoord van Aksil Kahina (38) uit Passendale (Zonnebeke) toen de dienstdoende gynaecoloog haar op de operatietafel van ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk de vraag stelde of ze nog kinderen wou. Na de bevalling bleken haar eileiders weggehaald. De vrouw diende samen met haar partner Steven Branteghem (28) en hun advocaat Thomas Vandemeulebroucke klacht in tegen de gynaecoloog en het ziekenhuis. “Er is een sterilisatie zonder toestemming gebeurd.” Hun verhaal hoe het zo fout kon lopen.