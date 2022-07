Hier flitst de politie komend weekend

Kortrijk 270.000 euro voor nieuwe kunst in West-Vlaanderen, mogelijk ook in Kortrijk rond ‘buiten spelen’

De Vlaamse regering kent 270.000 euro subsidies toe voor nieuwe kunst in de openbare ruimte in onze provincie. Het gaat over nieuwe kunstwerken in Kortrijk, Oostkamp, Oostende en Zeebrugge. Het thema in Kortrijk is ‘buiten spelen’. Maar de knoop is wel nog niet finaal doorgehakt.

25 juli