Hier flitst de politie deze week:

Zwemverbod door giftige blauwalgen in kanaal Bos­suit-Kort­rijk

Tijdens een controle van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een bloei van cyanobacteriën vastgesteld, beter bekend als blauwalgengroei. Deze blauwalgen scheiden giftige stoffen af, die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid is vanaf vandaag een burgemeestersbesluit van kracht in Kortrijk, met een tijdelijk captatie- en zwemverbod over de hele lengte van het kanaal.