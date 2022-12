Hier flitst de politie deze week

Kortrijk Vincent (61) en Irène (59) nemen na 39 jaar afscheid van bakkerij Deltour: “Gezond blijven nu, mijn onderrug is helemaal kapot”

Vincent Deltour en Irène Vanhoonacker zetten na bijna 39 jaar een punt achter bakkerij Deltour, in wijk De Lange Munte in Kortrijk. “Natuurlijk vinden we het jammer, maar hun pensioen is hen van harte gegund”, klinkt het unaniem bij de klanten. En zo verliest Kortrijk weer een bakkerij met naam en faam, twee maanden nadat ook al bakkerij Decruynaere in het stadscentrum sloot.

18 december