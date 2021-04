Hevige brand in kapel van klooster Heule: “We zijn ontworteld en ontheemd”

Kortrijk Armeens koppel ziet 50.000 euro vermogens­winst via sluikwerk verbeurd verklaard: “Ze maakten grote sier terwijl ze amper legale inkomsten hebben”

15 april Een Armeens koppel uit Kortrijk is veroordeeld voor sluikwerk en witwaspraktijken. De man handelde in verschillende sectoren, zo verkocht hij vaak schroot, maar was hij nooit ingeschreven in het kbo. Ze beschikten ook altijd over erg veel cash geld, maar kon de herkomst daarvan niet aangetoond worden. Hij is nu veroordeeld tot zes maanden effectieve celstraf, de rechter heeft in totaal 50.000 euro vermogenswinst verbeurd verklaard.