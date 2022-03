Heulenaars willen van huisje in park ontmoetingsplaats De Parkiet maken: “Wie scheve schaats reed, kroop vroeger rond de vijver”

Kortrijk 63 procent van kwetsbare 3- en 4-jarigen zag nog nooit tandarts: “We verlagen drempel met actieplan rond mondzorg”

De stad Kortrijk verfijnt een actieplan met extra sensibilisering en tips voor ouders en kinderen, om goed zorg te dragen voor hun (melk)gebit. Het zet verder in op het aan huis, in de kinderopvang en in scholen inlichten en begeleiden naar Kortrijkse tandartsen, om tandbederf tegen te gaan. Wat nodig blijft, want in Kortrijk gaat maar 12 procent van de 3- tot 4-jarigen en 54 procent van de 5- tot 14-jarigen (regelmatig) naar de tandarts.

11:36