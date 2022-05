Heule Watermolen buigt zich over nieuw circulatieplan

Het (deels) invoeren van eenrichtingsverkeer en/of het inrichten van fietsstraten in meerdere straten op Heule Watermolen is volgens het stadsbestuur van Team Burgemeester, Vooruit en N-VA nodig om veilig werk te maken van een fiets- en wandelverbinding tussen stadsgroen Ghellinck in Bissegem en speeldomein De Warande in Heule, met ook doorsteken zoals naar het Astridpark in Kortrijk. Maar daar is niet iedereen het mee eens, zo bleek recent tijdens een buurtvergadering met 78 aanwezige omwonenden in zaal ’t Brugske.

Zo vrezen wijkbewoners langs de Bozestraat niet meer met de auto naar het winkelcentrum Ring Shopping of Heule-Watermolen te kunnen rijden zonder een omweg te maken via de Kortrijksestraat. Er wordt verder voor zes risicopunten gevreesd. Zo zouden bijvoorbeeld kinderen uit de Bozestraat straks tegen het verkeer in naar school moeten fietsen, met een verhoging van verkeer als er eenrichting in de Bozestraat komt. Er zijn nog meer bezorgdheden, die ook in het boekje staan. Er wordt gevraagd om het boekje in te vullen en tegen woensdag 4 mei in een van de volgende brievenbussen te deponeren: GBL in de Molenstraat 152, vershuis De Smaak in de Izegemsestraat 157 of bij Geert Seynhaeve of Dirk Meulebrouck in respectievelijk de Waterhoek 9 en 34.