Hét toonbeeld van clubliefde. Welgeteld één (!) fan ziet KV Kortrijk punt pakken tegen Charleroi: “Eén tegen allen, zàlig”

Kortrijk/Gent/CharleroiDe supportersclubs van KV Kortrijk reisden dinsdag in de vooravond niet af naar Charleroi, uit protest tegen de kalender. Vooral matchen op zondagavond laat en vroeg midweeks vallen niet in de smaak. Daar trok Jurgen Vanbrabant uit Gent zich niets van aan. De uitgeweken Kortrijkzaan nam de trein om de Kerels aan te moedigen en zat in het Stade du Pays de Charleroi moederziel alleen in het vak van de bezoekers. Het levert nu al het meest opvallende beeld van deze midweekse speeldag op.

Jurgen Vanbrabant (45) alias ‘visual artist en art handler’ Brantt uit Gent is nu al dé KVK-supporter van het jaar. Hij kwam dan ook voortdurend in beeld op Eleven Sports. En terecht, want hij bleef maar zingen en beklom uiteindelijk ook het torentje in de spionkop om te tonen dat hij er wél was om ‘de veekaa’ te ondersteunen. “Aan de vele berichten te zien, vinden mensen het hilarisch wat ik gedaan heb”, lacht Jurgen. “Maar eerlijk: eigenlijk waren we met drie supporters, maar de twee andere zaten achteraan de tribune, aan een bar. Dus ik was de enige die actief supporterde, waardoor ik ook als enige in beeld kwam op tv. De eerste helft was ontzettend saai, niet voor herhaling vatbaar (KV Kortrijk stond aan de rust 2-0 in het krijt tegen Charleroi, nvdr).”

Maar de man liet zich niet kennen.

“De tweede helft kreeg ik het gevoel dat de KVK-spelers de wedstrijd toch nog wilden doen kantelen. Dus besliste ik wat feller mee te supporteren. En of ik mij geamuseerd heb die tweede helft. Eén tegen allen, David tegen Goliath, wat een zalig gevoel. Vuurpijlen richting het veld afvuren zoals de ‘fans’ van Charleroi deden op het einde van de wedstrijd? Zo ben ik niet. Ik ben een sociale jongen en blijf liever zingen.”

Quote Mbayo kwam tot bij mij, hij was vol lof over wat ik gedaan had. We hebben afgespro­ken om contact te houden met elkaar Jurgen ‘Brantt’ Vanbrabant

KVK sleepte uiteindelijk nog een 2-2 gelijkspel uit de brand. De spelers trokken na de wedstrijd naar hun trouwste fan, want ook zij hadden Brantt opgemerkt. “Mbayo kwam helemaal tot bij mij, hij was vol lof over wat ik gedaan had. We hebben afgesproken om contact te houden met elkaar”, vertelt Jurgen Vanbrabant. “Ik heb alle begrip voor de boycot van de supportersclubs van KV Kortrijk, maar voor mij hoefde het niet. Ik woon vlak bij het station Gent Sint-Pieters, dus voor mij was het makkelijk om de trein naar het station Charleroi-Zuid te nemen, vandaar te voet naar het stadion te wandelen en na afloop rustig weer terug de trein naar huis te nemen.”

Mbayo groet Brantt na de match.

“Ik woon ondertussen al vijftien jaar in Gent, maar ben geboren in Kortrijk. Mijn voetbalhart ligt dus bij KV Kortrijk. Het is niet omdat ik al zo lang in Gent woon dat ik plots van ploeg ga veranderen en bijvoorbeeld voor AA Gent ga supporteren. Ik blijf voor altijd fan van ‘de veekaa’. Of ik schrik heb dat KV Kortrijk na dit seizoen naar de Belgian First Division B zal zakken? Er zijn momenteel zeven potentiële zakkers. Het wordt dus een dubbeltje op zijn kant”, meent Vanbrabant.

Brantt in het torentje in de spionkop.

Brantt is voor veel supporters van KV Kortrijk dé man van de match. Er wordt opgeroepen om de fan te eren. Brantt trok individueel naar Charleroi, terwijl tweehonderd andere KVK-fans de wedstrijd volgden in de Sportsbar van de familietribune in het Guldensporenstadion in Kortrijk.

Hij bleef hartstochtelijk supporteren.

Brantt bleef dansen en zingen tijdens de tweede helft.

