Het onwaarschijnlijke verhaal van Wasim (44): in Syrië nooit een voet in de keuken gezet, nu opent hij zijn eigen falafelrestaurant in Kortrijk

beachvolleybal Louis en Gilles Vandeca­veye in het internatio­naal beachcir­cuit: “De progressie is zichtbaar”

De nationale beachcompetitie ligt eventjes stil en van die onderbreking in de ‘Geberit Beach Tour’ hebben Louis en Gilles Vandecaveye geprofiteerd om in het internationaal circuit te stappen. Vorige week namen de Kortrijkse broers in het Turkse Balikesir deel aan een ‘future-toernooi’ dat georganiseerd werd door de FIVB. De mannen verdedigden op een sterke manier de Belgische kleuren.

24 juni