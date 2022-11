Het Kortrijk van Julie Vermeire: “Bruisende en opkomende stad, investeer er wel in meer toffe boetiekjes”

Kortrijk Van shampoo bars tot duurzame kerstca­deau­tjes: ontdek nieuwe pop-up Wondr met gezonde en natuurlij­ke cosmetica in winkelcen­trum K

Een nieuwkomer in K in Kortrijk is Wondr. De pop-up op het gelijkvloers van het winkelcentrum is open tot en met 31 januari 2023. Wondr care is een initiatief van Planet B, dat duurzame alternatieven voor dagelijkse producten maakt.

2 november