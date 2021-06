“Het begon met een dode roofvogel op kot, die ik bewaarde op de diepvriespizza’s”: Frauke (27) is eerste taxidermist in stad Kortrijk

KortrijkFrauke Vandekerckhove (27) is de eerste taxidermist in het stadscentrum van Kortrijk en wellicht de jongste in ons land. Een jonge vrouw die van dode dieren opzetten haar job maakt, het is een zeldzaamheid. “Het opzetten van dode dieren is van een pure schoonheid. Het is veel beter dan ze gewoon te laten vergaan”, vertelt Frauke.